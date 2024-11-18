مدرب فلسطين: نطمح للفوز أمام كوريا الجنوبية رغم صعوبة المهمة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - أكد التونسي مكرم دبوب، مدرب المنتخب الفلسطيني، صعوبة المواجهة أمام كوريا الجنوبية، غداً الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأشار دبوب، إلى أن الفدائي سيدخل المواجهة من أجل الفوز، رغم صعوبة المهمة نظراً لما يمتلكه المنافس من لاعبين مميزين، خاصة في خط الوسط.

وحول تراجع النتائج في الجولات الماضية، أوضح: “غاب عنا التوفيق في المباريات الماضية رغم المستويات العالية التي قدمها اللاعبون. ونتمنى أن نستغل الفرص التي قد تتاح لنا أمام كوريا الجنوبية ونسجل الأهداف”.

وكشف المدرب التونسي عن غياب كلاً من محمود أبو وردة، محمد خليل، عطاء جابر، ووسام أبو علي، عن المباراة لأسباب مختلفة، مشيراً لثقته العالية باللاعبين البدلاء.