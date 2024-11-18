هيرفي رينارد: مواجهة إندونيسيا لن تكون سهلة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - تحدث هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن مواجهة إندونيسيا، غداً الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “المنافسة على التأهل ليست منحصرة بين السعودية وأستراليا واليابان فقط”.

وتابع: “هناك 5 مباريات متبقية، والفارق النقطي ليس كبيراً، أتذكر مباراة التعادل ضد إندونيسيا في جدة وإضاعة العديد من الفرص وركلة جزاء، لم تكن هناك فاعلية هجومية، وأنت تحتاج إليها في مثل هذه المباريات”.

وعن جاهزية لاعبي الأخضر للمواجهة، أوضح: “مهند الشنقيطي لم يستطع المشاركة بالتمارين في الأيام الماضية، ما زال غير جاهز ولا نريد المخاطرة به”.

وواصل: “فيصل الغامدي جاهز وغادر في نهاية المباراة الماضية بسبب التعب والسفر لساعات طويلة، ولكن واثق بأنه سيقدم مباراة جيدة كما قدم أمام أستراليا”.

وأتم: “إندونيسيا تمتلك منتخباً شاباً وقوياً، ولديه السرعة المطلوبة في التحولات الهجومية، ويمتاز بالكرات الثابتة، لذلك المباراة أمامه لن تكون سهلة، خاصة أنها على ملعبه ووسط جمهوره”.