هل تعانين من بقع البشرة ؟ نصائح مذهلة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعاني العديد من النساء من القلق مع تقدم العمر بسبب التغيرات التي قد تطرأ على مظهرهن، خصوصًا في المناطق الظاهرة مثل الوجه والرقبة والكفين. مع مرور الوقت، تبدأ البشرة في فقدان مرونتها وحيويتها، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية.

تُعرف البقع العمرية أيضًا ببقع الكبد، وهي بقع داكنة تظهر عادة في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس مثل الوجه واليدين والكتفين والذراعين. وعلى الرغم من أن هذه البقع تكون أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين، يمكن أن تظهر أيضًا في الأعمار الأصغر، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا تحت أشعة الشمس.

تحدث البقع العمرية نتيجة زيادة إنتاج الميلانين، وهو الصبغة المسؤولة عن لون الجلد. ورغم أن السبب الدقيق لظهور هذه البقع لا يزال غير واضح تمامًا، إلا أن هناك عدة عوامل قد تساهم في تطورها، بما في ذلك الشيخوخة الطبيعية للجلد والتعرض للأشعة فوق البنفسجية. ولذلك، من المرجح أن تظهر البقع العمرية في المناطق التي تتعرض لأكبر قدر من أشعة الشمس، مثل:

– الوجه

– ظهر اليدين

– الكتفين

– الجزء العلوي من الظهر

– الساعدين

بينما لا يمكن دائمًا منع ظهور البقع العمرية، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لتقليل فرص ظهورها:

-تجنب الشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً: حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها.

-استخدام واقي الشمس يوميًا: يجب أن يحتوي واقي الشمس على عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30، مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

-وضع واقي الشمس قبل التعرض للشمس بنحو 30 دقيقة: ويجب إعادة تطبيقه كل ساعتين، أو بشكل متكرر إذا كنت تسبح أو تتعرق.

-ارتداء ملابس واقية: مثل القبعات والملابس الطويلة، التي تساعد في حماية الجلد من الأشعة الضارة. للحصول على أفضل حماية، يفضل ارتداء ملابس مزودة بعامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) لا يقل عن 40.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك تقليل فرص ظهور البقع العمرية والحفاظ على صحة بشرتك لفترة أطول.