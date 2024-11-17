ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة.. هل تشير إلى تجربة شخصية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز موجة من التفاعل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة غامضة تحمل الكثير من المعاني والدلالات.

نشرت ياسمين صورة كتب عليها عبارة “دايماً الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت كويس، وجدع معاهم”، وأرفقتها بتعليق مقتضب “تتبروز”. هذه الرسالة القصيرة كانت كافية لإشعال حوارًا واسعًا بين جمهورها ومتابعيها، حيث حاول الكثيرون تفسير معناها وربطها بأحداث حياتها الشخصية.

تباينت ردود أفعال الجمهور على منشور ياسمين عبد العزيز، فبينما أبدى البعض تعاطفًا معها وتفهمًا لما تمر به، حاول البعض الآخر تفسير الرسالة على أنها إشارة إلى تجربة شخصية مؤلمة مرت بها الفنانة.

أحد المتابعين علّق قائلًا: “يا ريت تيجي على الندالة، ده كمان بيطلعونا إن إحنا إلي وحشين”، فردت ياسمين: “حصل”. هذا التبادل القصير بين ياسمين ومتابعها زاد من حدة الجدل حول حقيقة ما تقصده برسالتها.

على صعيد آخر، تستعد ياسمين عبد العزيز لتقديم عمل درامي جديد في رمضان 2025 يحمل عنوان “وتقابل حبيب”. هذا العمل يمثل عودة قوية للفنانة إلى الدراما بعد نجاح أعمالها السابقة.