الإرهاق العقلي والعدوانية: علاقة خطيرة وتأثيراتها على السلوك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن شعرت بغضب مفاجئ أو تصرفت بطريقة عدوانية بعد يوم طويل ومجهد؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة قوية بين الإرهاق العقلي والسلوك العدواني. فما هي هذه العلاقة وكيف تؤثر على حياتنا اليومية؟

الإرهاق العقلي هو حالة من الإرهاق الشديد والإجهاد النفسي الذي يستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ضغوط العمل، العلاقات الشخصية المتوترة، المشاكل الصحية، أو أي عوامل أخرى تسبب التوتر المستمر.

توجد عدة عوامل تربط بين الإرهاق العقلي والسلوك العدواني:

استنزاف الأنا: يضعف الإرهاق العقلي قدرة الفرد على ضبط النفس والتحكم في ردود أفعاله، مما يجعله أكثر عرضة للانفجار والتصرف بعنف.

التغيرات الدماغية: يؤثر الإرهاق العقلي على مناطق الدماغ المسؤولة عن تنظيم العواطف والتحكم في السلوك، مما يزيد من احتمالية التصرفات العدوانية.

التوتر والقلق: يرتبط الإرهاق العقلي بزيادة مستويات التوتر والقلق، وهما عاملان معروفان بتحفيز السلوك العدواني.

السلوك العدواني الناتج عن الإرهاق العقلي يمكن أن يؤثر سلبًا على جميع جوانب حياتنا:

العلاقات الشخصية: يدمر الثقة ويؤدي إلى تدهور العلاقات مع الأصدقاء والعائلة والزملاء.

النجاح المهني: يؤثر على الأداء الوظيفي ويجعل التعاون مع الآخرين صعبًا.

الصحة الجسدية: يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم.

الصحة النفسية: يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات أخرى.