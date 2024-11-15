دوري الأمم الأوروبية (C2): رومانيا تلاقي كوسوفو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الثانية من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، فتلعب قبرص مع ليتوانيا الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلتقي رومانيا مع كوسوفو الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في المجموعة (C2)

ليتوانيا × قبرص 0-1

كوسوفو × رومانيا 0-3

قبرص × كوسوفو 0-4

رومانيا × ليتوانيا 3-1

ليتوانيا × كوسوفو 1-2

قبرص × رومانيا 0-3

ليتوانيا × رومانيا 1-2

كوسوفو × قبرص 3-0

ترتيب المجموعة (C2)

1- رومانيا: 12 نقطة (11-2)

2- كوسوفو: 9 نقاط (9-4)

3- قبرص: 3 نقاط (1-10)

4- ليتوانيا: دون نقاط (3-8)