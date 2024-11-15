نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية (C2): رومانيا تلاقي كوسوفو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الجمعة، مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الثانية من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، فتلعب قبرص مع ليتوانيا الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلتقي رومانيا مع كوسوفو الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في المجموعة (C2)
ليتوانيا × قبرص 0-1
كوسوفو × رومانيا 0-3
قبرص × كوسوفو 0-4
رومانيا × ليتوانيا 3-1
ليتوانيا × كوسوفو 1-2
قبرص × رومانيا 0-3
ليتوانيا × رومانيا 1-2
كوسوفو × قبرص 3-0
ترتيب المجموعة (C2)
1- رومانيا: 12 نقطة (11-2)
2- كوسوفو: 9 نقاط (9-4)
3- قبرص: 3 نقاط (1-10)
4- ليتوانيا: دون نقاط (3-8)