الجفاف الشتوي: خطر يهدد قلبك وكيفية الوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، نركز عادةً على الحماية من البرد والإنفلونزا، لكن هناك خطر آخر يهدد صحتنا في هذا الموسم وهو الجفاف. قد يبدو غريباً أن نتحدث عن الجفاف في فصل الشتاء، ولكن قلة شرب الماء في هذه الفترة يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، خاصةً لأصحاب القلوب.

لماذا يكون الجفاف خطيراً في الشتاء؟

زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية: يؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم المتدفق إلى القلب، مما يضطر القلب للعمل بجهد أكبر، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تأثير على الجهاز المناعي: يضعف الجفاف الجهاز المناعي، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

مشاكل في الهضم: يؤدي الجفاف إلى الإمساك وصعوبة الهضم.

تأثير على صحة العظام والمفاصل: يزيد الجفاف من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل.

أعراض أخرى: الصداع، الدوخة، التعب، وانخفاض التركيز.

كيف تحافظ على رطوبة جسمك في الشتاء؟

شرب الماء بانتظام: ضع زجاجة ماء بجانبك وشرب بضع رشفات كل فترة.

تناول الفواكه والخضروات: تحتوي العديد من الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء.

الشوربات والحساء: أضف الشوربات والحساء الدافئ إلى نظامك الغذائي.

الابتعاد عن المشروبات التي تسبب الجفاف: مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

ممارسة الرياضة: تساعد الرياضة على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز الرغبة في شرب الماء.

تطبيقات الهواتف: استخدم تطبيقات الهواتف لتذكيرك بشرب الماء.

نصائح إضافية لمرضى القلب:

استشر طبيبك: قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي أو روتينك اليومي، استشر طبيبك.

راقب وزنك: قد يؤدي احتباس الماء إلى زيادة الوزن، لذا راقب وزنك بانتظام.

ارتداء الملابس الدافئة: يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم وتقليل فقدان السوائل عن طريق التعرق.