تصفيات كأس إفريقيا 2025 .. التعادل يحسم موقعة الجزائر وغينيا الاستوائية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - حسم التعادل السلبي، مباراة المنتخب الجزائري ومستضيفه منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

بهذا التعادل، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً على غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وحقق منتخب جنوب السودان فوزاً صعباً على الكونغو، بنتيجة 3-2 ضمن المجموعة 11، وفاز ليسوتو على جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف نظيف، لحساب المجموعة الثانية.