ناتشو يطالب أنشيلوتي بالاعتماد على لاعبي الأكاديمية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أكد المدافع الإسباني، ناتشو فيرنانديز، قائد القادسية السعودي، عدم صحة الأنباء حول عودته لصفوف ريال مدريد، مشيراً لأمنيته بأن يعتمد كارلو أنشيلوتي على لاعبي أكاديمية الميرنجي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ناتشو كان قد انضم لصفوف القادسية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بصفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وقال ناتشو في تصريحات أبرزتها إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “ريال مدريد لم يتصل بي. لم أفكر في العودة حتى. لقد كنت واضحاً بشأن قرار الرحيل”.

وأضاف: “مع علمي بأنني كنت سألعب 10 أو 40 أو 50 مباراة. هذا لم يغير الفكرة التي كانت لدي. إذا اتصلوا بي، فأنا سعيد جداً هنا. يجب أن أعاني مع ريال مدريد كمشجع”.

وأضاف: “عندما اتخذت قرار مغادرة ريال مدريد، كنت أعلم أنهم سيلعبون العديد من المباريات، لكن هذا لن يؤثر على قراري، لأني شعرت أن الوقت قد حان”.

وتابع: “لذلك لا أشعر بأي ندم، كنت أعرف ما أفعله وما زلت ثابتاً في هذا القرار، وأنا سعيد جداً به”.

وواصل: “توجد شروط لفسخ العقود هنا، وأتصور أن شرطي سيكون صغيراً، لكني لا أفكر حتى في أن يدفعوا الشرط الجزائي من أجلي”.

واسترسل: “الآن أصبح الأمر أسهل بالنسبة لي، لكن في البداية كان صادماً أن أرى ريال مدريد على التلفاز، لقد بدا ذلك غريباً”.

وأكمل: “أتمنى ألا يتعاقدوا مع أحد وأن يعتمدوا على شباب الأكاديمية، لن تعرف جودتهم إلا إذا أتيحت لهم الفرصة”.

واختتم: “في المباراة الماضية، قدم راؤول أسينسيو مباراة جيدة جداً. المسيرة تحتاج إلى فرص. إذا تحلى النادي والمدرب بالشجاعة، فهذا هو الوقت المثالي”.