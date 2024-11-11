الأبيض الأولمبي يبدأ معسكر رأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - بدأ منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم، ، معسكره الداخلي في رأس الخيمة للفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الحالي، والذي يأتي ضمن برنامج استعداداته للمشاركات المقبلة.

وأدى الأبيض الأولمبي حصصه التدريبية في ملعب استاد نادي الإمارات، تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 26 لاعباً، وسيخوض المنتخب خلال معسكره مباراتين وديتين أمام منتخب طاجكستان يومي 15

و 18 نوفمبر المقبلين في استاد نادي الإمارات