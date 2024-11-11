ميقاتي أمام القمة العربية: لبنان يمر بـ«أزمة تاريخية مصيرية»

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض يوم الاثنين، أن لبنان يواجه “أزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة”، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله الذي بدأ في منتصف سبتمبر الماضي.

وشدد ميقاتي على أهمية استمرار الدعم الدولي للبنان في هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى ضرورة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال دعم أي طرف أو فئة معينة. وأكد أن الدعم يجب أن يقتصر على تعزيز لبنان كدولة وككيان، دون الانحياز إلى أي طرف داخلي.