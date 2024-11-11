نقص المغنيسيوم: تعرف على الأعراض وكيفية الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - هل تشعر بالتعب والإرهاق بشكل متكرر؟ هل تعاني من تشنجات عضلية مفاجئة؟ قد يكون نقص المغنيسيوم هو السبب. هذا المعدن الأساسي يلعب دورًا حاسمًا في صحة قلبك، ولكن نقصانه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب نقص المغنيسيوم وكيف يؤثر على القلب، وكيفية الحصول على الكمية الكافية منه لحماية قلبك.

لماذا المغنيسيوم مهم للقلب؟

تنظيم ضربات القلب: يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في تنظيم ضربات القلب ومنع حدوث اضطرابات مثل الخفقان.

ضبط ضغط الدم: يساعد المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

حماية الشرايين: يمنع المغنيسيوم تراكم الكالسيوم في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات.

أعراض نقص المغنيسيوم:

التعب والإرهاق

تشنجات العضلات

عدم انتظام ضربات القلب

الدوخة والصداع

الضعف العام

القلق والاكتئاب

فقدان الشهية

أسباب نقص المغنيسيوم:

نقص التغذية: عدم تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.

سوء امتصاص المغنيسيوم في الأمعاء.

استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول.

بعض الحالات الصحية مثل مرض السكري وأمراض الكلى.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم:

البذور والمكسرات: مثل بذور الكتان والقرع واللوز والكاجو.

الحبوب الكاملة: مثل القمح الكامل والأرز البني والشعير.

الخضروات الورقية الخضراء: مثل السبانخ واللفت والكرنب.

الفواكه المجففة: مثل الموز المجفف والتين.

الفاصوليا والبقوليات.

مكملات المغنيسيوم:

إذا كنت تعاني من نقص في المغنيسيوم، قد يوصي طبيبك بتناول مكملات غذائية. ومع ذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات.

الوقاية من نقص المغنيسيوم:

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

شرب كمية كافية من الماء.

الحصول على قسط كاف من النوم.

هذا ونقص المغنيسيوم يمكن أن يكون له آثار خطيرة على صحة القلب. لحماية قلبك، من المهم الحفاظ على مستويات المغنيسيوم في الجسم بشكل طبيعي من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة نمط حياة صحي. إذا كنت تشك في أنك تعاني من نقص في المغنيسيوم، استشر طبيبك لتشخيص وعلاج الحالة.