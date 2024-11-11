بعد الإساءة لنادي ليفربول .. فتح تحقيق ضد أحد حكام البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - أعلن مركز التحكيم في الدوري الإنكليزي الممتاز فتح تحقيق بحق الحكم ديفيد كوت، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الحكم وهو يسيء لنادي ليفربول ومدربه السابق، يورجن كلوب.

وانتشر المقطع عقب مباراة ليفربول وأستون فيلا، في الجولة 11 من البريميرليج، والتي أقيمت، السبت الماضي، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0.

وخلال الفيديو، الذي انتشر بشكل سريع في وسائل التواصل الاجتماعي داخل إنكلترا، وصف الحكم ديفيد كوت ليفربول بعبارات غير لائقة مثل القمامة، ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، حيث وصف الألماني يورجن كلوب، مدرب الليفر السابق بعبارات خارجة.

ومن المتوقع، أن تؤثر القرارات التي ستصدر بعد نهاية التحقيق على مسيرة كوت التحكيمية بالكامل.