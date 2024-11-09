الدوري التركي (12): بودريم في أنطاليا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، أنطاليا سبور وضيفه بودريم سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي بكرة القدم.

ويلعب هاتاي سبور مع غازي عنتاب لحساب الجولة ذاتها الساعة 16:00، وتشايكور ريزا سبور مع طرابزون سبور الساعة 19:00، وأضنة ديمر سبور مع أيوبسبور بنفس التوقيت.

أمس، خسر قاسم باشا أمام قيصري سبور 1-2.

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 28 نقطة

2- سامسون سبور: 25 نقطة

3- فنربخشة: 23 نقطة

4- بشكتاش: 20 نقطة

5- أيوبسبور: 19 نقطة