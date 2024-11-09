نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (12): بودريم في أنطاليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، السبت، أنطاليا سبور وضيفه بودريم سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي بكرة القدم.
ويلعب هاتاي سبور مع غازي عنتاب لحساب الجولة ذاتها الساعة 16:00، وتشايكور ريزا سبور مع طرابزون سبور الساعة 19:00، وأضنة ديمر سبور مع أيوبسبور بنفس التوقيت.
أمس، خسر قاسم باشا أمام قيصري سبور 1-2.
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 28 نقطة
2- سامسون سبور: 25 نقطة
3- فنربخشة: 23 نقطة
4- بشكتاش: 20 نقطة
5- أيوبسبور: 19 نقطة