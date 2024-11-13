ارتفاع أسعار الذهب بالاسواق العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بالاسواق العالميةارتفعت أسعار الذهب اليوم مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية، بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار السياسة النقدية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.5 بالمئة إلى 2610.99 دولارات للأوقية “الأونصة”، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولاراً كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 953.22 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 953.84 دولاراً.