ليفربول يفكر بإرسال لاعبه إلى الدوري الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول، يفكر بإرسال لاعبه، فيديريكو كييزا، لأحد فرق الدوري الإيطالي، على سبيل الإعارة.

وكان كييزا انضم لصفوف الريدز، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادماً من يوفنتوس..

ومنذ انضمام كييزا للفريق الإنكليزي لم يشارك بشكل كبير، بسبب تعرضه لعدة إصابات، حيث لم يظهر سوى في 3 مباريات، بإجمالي 78 دقيقة فقط.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن مفتاح استعادة كييزا لياقته البدنية قد يكون إرساله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح الموقع، أن ميلان وروما يتناسبان تماماً مع خصائصه، لافتاً إلى أن انتقاله لفريق العاصمة الإيطالي المحتمل سيكون اعتماداً على من سيكون المدرب الجديد للنادي بعد إقالة إيفان يوريتش.

وختم الموقع، بأنه إذا قرر الريدز إعارته، فإن النادي سيكون مستعداً لتقاسم جزء من راتبه البالغ 7.5 مليون يورو.