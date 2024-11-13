انت الأن تتابع خبر عودة تصفيات أمم أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم، حيث يشهد اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري على العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم، حيث ستبدأ مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، والجدير بالذكر أن منتخب مصر قد بدأ معسكر شهر نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي منتخب كاب فيردي وبتسوانا مساء يوم الجمعة القادمة، قبل أن تنتهي التصفيات بمبراته امام منتخب بوتسوانا في الجولة السادسة، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم مواعيد مباريات اليوم.

مواعيد مباريات اليوم

يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري 3 مباريات في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات،

وجاءت مواعيدهم على النحو التالي..

مباراة ناميبيا ضد الكاميرون في تمام الساعة الثالثة عصرا وتُذاع على قناة beIN Sports 2 FR.

مباراة ليبيريا ضد توجو مباراة الساعة السادسة مساء، وتُذاع على قناة Canal + Sport 1 Afrique.

مباراة تشاد ضد سيراليون مباراة الساعة التاسعة مساء.

مواعيد مباريات دولية ودية

مباراة بنجلاديش ضد حزر المالديف في تمام الساعة الثانية ظهرا.

مباراة طاجيكستان ضد النيبال في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا للسيدات

مباراة صن داونز ضد كوميرسيال الأثيوبي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة إدو كوين النيجيري ضد مسار المصري في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة