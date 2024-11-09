الدوري البلجيكي (14): أنتويرب في ضيافة كورتريك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلعب كورتريك مع رويال أنتويرب الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وديندر مع أود لوفين الساعة 20:15، ورويال شارلروا مع فيستيرلو الساعة 22:45.

أمس، فاز سينت ترويدنس على ميشيلن بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 31 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 24 نقطة، رويال أنتويرب بـ 23 نقطة، ميشيلن بـ 21 نقطة، وأندرلخت بـ 20 نقطة.