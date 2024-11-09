الدوري الهولندي (12): آيندهوفن في ضيافة بريدا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلتقي غرونينغن مع سبارتا روتردام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وزفوله مع فورتانا سيتارد الساعة 20:45، وناك بريدا مع آيندهوفن الساعة 22:00، وفالفيك مع نيميغن الساعة 23:00.

أمس، فاز أوتريخت على هيراكليس 1-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر آيندهوفن ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 30 نقطة، يليه أوتريخت بـ 28 نقطة، أجاكس أمستردام بـ 25 نقطة، فينورد روتردام بـ 22 نقطة، وأنشخيده بـ 21 نقطة.