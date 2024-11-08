الكشف عن تفاصيل اجتماع أنشيلوتي مع لاعبي ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن اجتماع تم عقده بين كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ولاعبي الفريق، أمس الخميس.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاجتماع تم عقده من أجل إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها الفريق، مؤخراً.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 4-0، في الدوري الإسباني، وتلاها خسارة أمام ميلان بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي عرض الفريق ككل لعديد الانتقادات.

وأشارت الصحيفة، أن الاجتماع كان متوتراً للغاية، وبحث عدة نقاط أبرزها السلوك وكيفية العمل كفريق داخل أرض الملعب.

وأفادت الصحيفة: “الاجتماع تركز حول المباريات الأخيرة للفريق وتحديداً تحليل الأهداف التي تم استقبالها ضد ميلان”.

وأكدت الصحيفة: “رغم التوتر الذي كان سائداً خلال الاجتماع، إلا أن نتيجته النهائية كانت إيجابية. هناك إلتزام من قِبل الجميع بإحداث تغيير والعمل على الحلول، وهو ما أظهرته التدريبات، أمس الخميس”.

‏ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، غداً السبت، في الجولة 13 من الدوري الإسباني.