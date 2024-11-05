تكرار الهبات الساخنة مؤشر خطر على السكري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة جديدة استمرت 17 عامًا أن النساء اللواتي يعانين من الهبات الساخنة والتعرق الليلي بشكل متكرر أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. وحذرت الدراسة من أن هذه الأعراض المستمرة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 50%.

قام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من 2700 امرأة شاركن في دراسة وطنية طويلة الأمد حول صحة المرأة في الولايات المتحدة. وكانت النساء في سن انقطاع الطمث عند بدء الدراسة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث تراوحت أعمارهن بين 42 و52 عامًا في ذلك الوقت.

وقد وجد فريق البحث من جامعة بيتسبرغ أن النساء اللواتي يعانين من الهبات الساخنة المستمرة والتعرق الليلي، والمعروفة أيضًا بالأعراض الحركية الوعائية، كان لديهن خطر متزايد للإصابة بمرض السكري بنسبة 50%.

ورغم أنه لا يوجد تفسير واضح حتى الآن لكيفية تأثير هذه الأعراض على زيادة خطر الإصابة بالسكري، لاحظ الباحثون وجود صلة بين الهبات الساخنة والتعرق الليلي وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وأشاروا إلى أن أمراض القلب غالبًا ما ترتبط بمرض السكري، حيث تتسم الحالتان بالالتهابات، وسوء نوعية النوم، وزيادة الوزن.

ومن الجدير بالذكر أن حوالي 70% من النساء يعانين من الأعراض الحركية الوعائية في مرحلة ما خلال سن اليأس. ومع ذلك، فإن الخطر المتزايد بالإصابة بالسكري ينطبق على نسبة أصغر من النساء اللواتي يعانين من هذه الأعراض بشكل شديد.