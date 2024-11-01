الدوري السوري: الكرامة ينطلق بالفوز على الجيش

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - استهل فريق الكرامة مشواره في موسم 2024- 2025 بالفوز على ضيفه فريق الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم.

سجل هدفي الكرامة نصوح نكدلي وورد السلامة، وسجل هدف الجيش حسن محمود.

ولم يلعب الكرامة في الجولة الأولى حيث تم تأجيل مباراته أمام الفتوة الذي يلعب في دوري التحدي الآسيوي، فيما كان الجيش قد فاز افتتاحاً على الشرطة 2-0.

اليوم أيضاً وفي الجولة الثانية من الدوري السوري فاز حطين على جبلة 1-0، وتعادل أهلي حلب مع الطليعة 1-1