كيف يواصل التحالف الوطنى اهتماماته بالمرأة الريفية؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده في تقديم الدعم للأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولكافة الفئات الأكثر احتياجا، وكان للمرأة الريفية نصيب من دعم التحالف الوطني حيث قدم لها العديد من الخدمات جاء آخرها حينما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومؤسسة صناع الخير ومجموعة أي فاينانس، أول نموذج لمراكز الاستدامة المتنقلة لتدريب وتشغيل السيدات الريفيات في مجال الحرف التراثية والمشغولات اليدوية.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أعربت عن سعادتها بإطلاق هذه المبادرة التي تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أكدت الوزيرة أن الحرف اليدوية تعد جزءًا من الهوية المصرية، وأن دعمها يُسهم في تحسين الظروف المعيشية للنساء في القرى.

كما أشار الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إلى أهمية هذه المراكز في إحياء الحرف التراثية وتوفير فرص العمل للسيدات، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة.

تتضمن الخطط المستقبلية توسيع عدد المراكز في مختلف القرى، مما يساهم في تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية ودعم الصناعات اليدوية.