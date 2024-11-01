رسمياً… روبن أموريم مدرباً لفريق مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي تعيين روبن أموريم، مدرباً له خلفاً للمدرب إريك تين هاج، الذي تمت إقالته قبل بضعة أيام.

وقال النادي الإنكليزي في بيانه: يسعد نادي مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعيين روبن أموريم كمدرب رئيسي للفريق الأول للرجال، مع مراعاة متطلبات تأشيرة العمل.

سينضم حتى حزيران 2027 مع خيار النادي لعام إضافي، بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي، سينضم إلى مانشستر يونايتد يوم الاثنين 11 تشرين الثاني.

سيستمر رود فان نيستلروي في تولي مسؤولية الفريق حتى ينضم روبن إلى مانشستر يونايتد.