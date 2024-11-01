قمة النصر والهلال… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - يحظى ديربي الرياض بين النصر والهلال في سهرة الليلة، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، باهتمام إعلامي وجماهيري كبير.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي بـ 24 نقطة، قبل هذه المباراة، ويتواجد النصر في المركز الثالث بـ 18 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

الدفاع: سالم النجدي، إيمريك لابورت، محمد سيماكان، سلطان الغنام

الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم أوليفيرا، ماركوس ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش