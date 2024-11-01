دوري التحدي الآسيوي (3): السيب لتعزيز الصدارة أمام هلال القدس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يبحث كل من الأهلي البحريني والفتوة السوري عن فوزه الأول في دوري التحدي الآسيوي عندما يلتقي الفريقان، اليوم الجمعة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، يلتقي السيب العماني مع هلال القدس الفلسطيني، الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة

الأهلي- البحرين × هلال القدس- فلسطين 0-0

الفتوة- سوريا × السيب- عمان 0-5

هلال القدس- فلسطين × الفتوة- سوريا 0-0

السيب- عمان × الأهلي- البحرين 1-0

ترتيب المجموعة الثالثة

1- السيب: 6 نقاط (6-0)

2- هلال القدس: نقطتان (0-0)

3- الأهلي: نقطة واحدة (0-1)

4- الفتوة: نقطة واحدة (0- 5)