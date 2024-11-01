دوري زين الكويتي (9): القادسية يستقبل خيطان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا القادسية وخيطان، مباريات الجولة التاسعة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق القادسية قبل هذه المباراة في المركز الرابع بـ 13 نقطة، فيما يتواجد فريق خيطان في المركز الثامن بـ 5 نقاط.

ويتصدر الكويت ترتيب دوري زين بـ 24 نقطة، يليه العربي بـ 18 نقطة، والسالمية بـ 14 نقطة.