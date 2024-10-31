كومباني: مازال لدينا الكثير لنقدمه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - أشاد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، بفوز فريقه على مضيفه ماينز 4-0، أمس الأربعاء، في الدور الثاني من كأس ألمانيا، وقال في تصريحات لموقع ناديه بعد المباراة: ركزنا بشدة على مستوانا اليوم، وحظينا ببداية جيدة.. المباراة سارت بمثالية بالنسبة لنا.. أن نحقق الفوز برباعية خارج ملعبنا، ونتقدم في الكأس، فهذا أمر بارز…

وأضاف: الفريق جائع ويشعر بالحماس في كل مباراة.. لم نتحلَ بالمثالية بعد.. لكن يبقى السؤال دائماً: هل هناك إمكانية لتطور الفريق؟.. وإجابتي نعم… لهذا نواصل العمل الجاد، آمل أن تكون الجماهير فخورة بعملنا، هدفنا هو الفوز بالألقاب.. وإذا واصلنا العمل سنتطور.