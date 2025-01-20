مدافع ليفربول يكشف عن قرب تجديد عقده

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:50 مساءً - كشف إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، أن ناديه قدم له عرضاً من أجل تجديد عقده، مشيراً إلى أن الاتفاق بات قريباً.

وينتهي عقد كوناتي مع الريدز، صيف 2026، ولكن النادي الإنكليزي يريد حسم هذا الملف في وقت مبكر.

وقال كوناتي، في تصريحات نقلها الصحفي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي: “هذا صحيح، لقد عرض علي ليفربول عقداً جديداً”.

وبسؤاله هل اقترب من الموافقة عليه، قال: “هذا حوار آخر، لكن الاتفاق لا يزال قريباً، وكل الأطراف واثقة”.

خلال الموسم الحالي، شارك كوناتي في 15 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنكليزي، سجل خلالها هدفاً وقدم تمريرة حاسمة.