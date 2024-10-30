كأس النمسا… النتائج الكاملة لدور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - استكملت، الأربعاء، مباريات دور الـ 16 في كأس النمسا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:

هورن × أوستريا فيينا 0-1

فويتسبيرغ × لاسك لينز 1-2

ستريبفيج × رابيد فيينا 2-1

بريجنز × إى كى جراتزر 2-1

ريد بول سالزبورج × تيرول 3-0

شتورم غراتس × لينز 2-1

وولفسبيرجر × أوستريا كلاغنفورت 2-2 وبالترجيح 9-8

أوستريا لوستيناو × هارتبيرغ 0-3