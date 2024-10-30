كأس رابطة المحترفين… النتائج الكاملة لدور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الأربعاء، مباريات دور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:

برايتون × ليفربول 2-3

أستون فيلا × كريستال بالاس 1-2

مانشستر يونايتد × ليسترسيتي 6-2

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي 2-0

بريستون نورث إيند × آرسنال 0-3

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي 2-1

ساوثهامبتون × ستوك سيتي 3-2

برينتفورد × شيفيلد وينزداي 1-1 وبالترجيح 5-4