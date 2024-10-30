نشكركم على متابعتكم خبر كأس رابطة المحترفين… النتائج الكاملة لدور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت، الأربعاء، مباريات دور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:
برايتون × ليفربول 2-3
أستون فيلا × كريستال بالاس 1-2
مانشستر يونايتد × ليسترسيتي 6-2
نيوكاسل يونايتد × تشيلسي 2-0
بريستون نورث إيند × آرسنال 0-3
توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي 2-1
ساوثهامبتون × ستوك سيتي 3-2
برينتفورد × شيفيلد وينزداي 1-1 وبالترجيح 5-4