كأس ألمانيا… النتائج الكاملة للدور الثاني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

اختتمت، الأربعاء، فجر الخميس، مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:

آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1

فرايبورغ × هامبورغ 2-1

هيرتا برلين × هايدنهايم 2-1

بادربورن × فردربريمن 0-1

ماينز × بايرن ميونيخ 0-4

هوفنهايم × نورنبرغ 2-1

أرمينيا بيلفيلد × يونيون برلين 2-0

دينامو دريسدين × دارمشتات 2-3

لايبزيج × سانت باولي 4-2

أوجسبورج × شالكه 3-0

باير ليفركوزن × إيلفرسبيرج 3-0

كيكرز أوفينباخ × كارلسروه 0-2

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند 1-0

شتوتغارت × كايزرسلاوترن 2-1

كولن × هولشتاين كيل 3-0

يان ريغينسبورغ × جروتر فيورث 1-0