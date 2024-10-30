نشكركم على متابعتكم خبر كأس ألمانيا… النتائج الكاملة للدور الثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج
اختتمت، الأربعاء، فجر الخميس، مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:
آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1
فرايبورغ × هامبورغ 2-1
هيرتا برلين × هايدنهايم 2-1
بادربورن × فردربريمن 0-1
ماينز × بايرن ميونيخ 0-4
هوفنهايم × نورنبرغ 2-1
أرمينيا بيلفيلد × يونيون برلين 2-0
دينامو دريسدين × دارمشتات 2-3
لايبزيج × سانت باولي 4-2
أوجسبورج × شالكه 3-0
باير ليفركوزن × إيلفرسبيرج 3-0
كيكرز أوفينباخ × كارلسروه 0-2
فولفسبورج × بوروسيا دورتموند 1-0
شتوتغارت × كايزرسلاوترن 2-1
كولن × هولشتاين كيل 3-0
يان ريغينسبورغ × جروتر فيورث 1-0