الدوري الاسكتلندي: أبردين يتخطى جلاسكو رينجرز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - انتهت فجر اليوم، الخميس، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وأسفرت عن النتائج الآتية:

سيلتك × دندي 2-0

دندي يونايتد × ماذرويل 1-2

هارتس × كيلمارنوك 1-2

روس كاونتي × هيبرنيان 0-0

سانت ميرين × سانت جونستون 3-1

أبردين × جلاسكو رينجرز 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 28 نقطة

2- أبردين: 28 نقطة

3- جلاسكو رينجرز: 19 نقطة

4- ماذرويل: 16 نقطة

5- دندي يونايتد: 15 نقطة