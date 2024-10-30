نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي: أبردين يتخطى جلاسكو رينجرز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - انتهت فجر اليوم، الخميس، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وأسفرت عن النتائج الآتية:
سيلتك × دندي 2-0
دندي يونايتد × ماذرويل 1-2
هارتس × كيلمارنوك 1-2
روس كاونتي × هيبرنيان 0-0
سانت ميرين × سانت جونستون 3-1
أبردين × جلاسكو رينجرز 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 28 نقطة
2- أبردين: 28 نقطة
3- جلاسكو رينجرز: 19 نقطة
4- ماذرويل: 16 نقطة
5- دندي يونايتد: 15 نقطة