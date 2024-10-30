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الدوري الاسكتلندي: أبردين يتخطى جلاسكو رينجرز

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - انتهت فجر اليوم، الخميس، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وأسفرت عن النتائج الآتية:

سيلتك × دندي 2-0
دندي يونايتد × ماذرويل 1-2
هارتس × كيلمارنوك 1-2
روس كاونتي × هيبرنيان 0-0
سانت ميرين × سانت جونستون 3-1
أبردين × جلاسكو رينجرز 2-1

ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 28 نقطة
2- أبردين: 28 نقطة
3- جلاسكو رينجرز: 19 نقطة
4- ماذرويل: 16 نقطة
5- دندي يونايتد: 15 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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