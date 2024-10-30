نشكركم على متابعتكم خبر يديك مرآة لصحتك: تعرف على الأمراض من خلال أعراض اليدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - هل تساءلت يومًا عن المعنى الكامن وراء تغير لون أو ملمس يديك؟ قد تكون هذه التغيرات البسيطة إشارات مبكرة على وجود مشكلة صحية كامنة. دعونا نستكشف بعض الأعراض الشائعة في اليدين وكيف ترتبط بحالتك الصحية.

احمرار اليدين: ما الذي تخفيه؟

احمرار اليدين قد يكون مؤشرًا على:

الحمل: التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تسبب توسع الأوعية الدموية مما يؤدي إلى احمرار اليدين.

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تسبب توسع الأوعية الدموية مما يؤدي إلى احمرار اليدين. أمراض الكبد: قد يسبب تليف الكبد أو التهاب الكبد احمرارًا في راحة اليد.

قد يسبب تليف الكبد أو التهاب الكبد احمرارًا في راحة اليد. اضطرابات المناعة الذاتية: مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض جريفز.

الأظافر: نافذة على صحتك الداخلية

الأظافر المثقبة: قد تشير إلى الإصابة بالصدفية.

قد تشير إلى الإصابة بالصدفية. الأظافر الصفراء: قد تكون علامة على عدوى فطرية أو أمراض رئوية.

قد تكون علامة على عدوى فطرية أو أمراض رئوية. تغيرات في لون أو شكل الأظافر: يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض أخرى مثل السكري أو نقص التغذية.

تغيرات في جلد اليدين:

البقع الجافة: قد تكون علامة على نقص الفيتامينات أو الإصابة بالإكزيما.

قد تكون علامة على نقص الفيتامينات أو الإصابة بالإكزيما. التصلب: قد يشير إلى التهاب المفاصل، خاصة في مفاصل الأصابع.

برودة اليدين:

ضعف الدورة الدموية: قد تكون نتيجة لمرض السكري أو جلطات الدم.

قد تكون نتيجة لمرض السكري أو جلطات الدم. فقر الدم: نقص الحديد في الدم يؤدي إلى برودة اليدين والشعور بالتعب.

أسباب أخرى لتغيرات في اليدين:

الالتهابات: مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل النقرسي.

مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل النقرسي. الأمراض العصبية: مثل متلازمة النفق الرسغي.

مثل متلازمة النفق الرسغي. الأمراض الجلدية: مثل الصدفية والأكزيما.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية في يديك، فمن المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة ووصف العلاج المناسب.