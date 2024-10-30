نصائح لشراء أقراط تناسب شعرك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - كيفية اختيار الأقراط المثالية لشعرك

عند اختيار الأقراط، من المهم أن تأخذ في الاعتبار عدة عوامل لضمان أن الاستثمارات الخاصة بك في هذه القطع تُحسن مظهرك وتضيف لمسة من الأناقة والأنوثة. وإليك بعض الإرشادات حول كيفية اختيار الأقراط المناسبة وفقاً لطبيعة وملمس شعرك.

أنواع الشعر وكيفية اختيار الأقراط المناسبة

الشعر القصير: إذا كان شعرك قصيرًا، فإن الأقراط المعلّقة أو الكبيرة قد تكون خيارًا مثاليًا. إذ يمكن لهذه الأنواع من الأقراط إضافة عنصر من المرح والتألق لمظهرك، وخاصة إذا كانت ذات تصميمات جريئة أو ألوان زاهية.

إذا كان شعرك قصيرًا، فإن الأقراط المعلّقة أو الكبيرة قد تكون خيارًا مثاليًا. إذ يمكن لهذه الأنواع من الأقراط إضافة عنصر من المرح والتألق لمظهرك، وخاصة إذا كانت ذات تصميمات جريئة أو ألوان زاهية. الشعر المتوسط الطول: يمكنك التمتع بتعدد الخيارات، فاختاري بين الأقراط المتوسطة الحجم إلى الكبيرة. ولكن تجنبي الأقراط بالتصميمات الثقيلة جداً، حيث يمكن أن تتضارب مع شعرك أو تتشابك فيه.

يمكنك التمتع بتعدد الخيارات، فاختاري بين الأقراط المتوسطة الحجم إلى الكبيرة. ولكن تجنبي الأقراط بالتصميمات الثقيلة جداً، حيث يمكن أن تتضارب مع شعرك أو تتشابك فيه. الشعر الطويل: يعتبر الشعر الطويل مؤهلاً جيداً للأقراط الصغيرة والبسيطة. تُظهر الأقراط الصغيرة لمسة من الأناقة دون أن تسيطر على المظهر العام، خصوصاً إذا كان شعرك منسدل ولامع.

لون الشعر وتوافقه مع الأقراط

اختيار اللون المناسب للأقراط يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مظهرك النهائي:

الشعر الفاتح: تناسب الأقراط ذات الألوان الدافئة مثل الذهب أو النحاس بشكل رائع مع الشعر الفاتح. تُضيف هذه الألوان تألقاً ولمسة من الحيوية.

تناسب الأقراط ذات الألوان الدافئة مثل الذهب أو النحاس بشكل رائع مع الشعر الفاتح. تُضيف هذه الألوان تألقاً ولمسة من الحيوية. الشعر الداكن: يمكن للأقراط الفضية أو البلاتينية أن تتناغم بشكل مثالي مع الشعر الداكن، مع إضفاء لمسة عصرية وأنيقة.

يمكن للأقراط الفضية أو البلاتينية أن تتناغم بشكل مثالي مع الشعر الداكن، مع إضفاء لمسة عصرية وأنيقة. الشعر الأحمر: تناسب الأقراط بالألوان الخضراء أو الزرقاء شعرك الأحمر، مما يوفر تبايناً جميلاً ومظهراً متميّزاً.

نصائح إضافية لشراء الأقراط

عند شراء الأقراط، يجب الانتباه إلى جودة المواد المستخدمة ومتانتهم. يمكن للأقراط المصنوعة من مواد رخيصة أن تسبب تهيجاً في البشرة. تأكدي من اختيار الأقراط التي تتلاءم مع شخصيتك ونمط حياتك، حيث أن الراحة والجودة أهم بكثير من الموضة العابرّة. أيضاً، حاولي تجربة أشكال مختلفة أمام المرآة مع تسريحات شعرك المفضلة لترى كيف سيبدو الشكل النهائي.

إن اختيار الأقراط بعناية يمكن أن يعزز من مظهرك ويكمل ستايلك الشخصي، لذلك احرصي على اتباع هذه النصائح للحصول على إطلالة موسمية أنيقة وجذابة.