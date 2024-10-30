أفضل الفواكه لمواجهة التهاب الحلق.. وداعًا لأيام البرد القاسية!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - مع حلول فصل الشتاء، يزداد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، ومعها تأتي تلك الأوجاع المزعجة خاصة التهاب الحلق. ولكن، هل تعلم أن بعض الفواكه يمكن أن تكون سلاحك السري لمواجهة هذه المشكلة؟

لماذا تعاني من التهاب الحلق في الشتاء؟

انخفاض درجات الحرارة يضعف مناعة الجسم ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتيريا المسببة لالتهاب الحلق. كما أن الهواء الجاف في الشتاء يزيد من جفاف الحلق ويؤدي إلى تهيجه.

أهمية الفواكه في علاج التهاب الحلق:

تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات. كما أن بعض الفواكه لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.

أفضل الفواكه لمواجهة التهاب الحلق:

الليمون: غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، يساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

البرتقال: مصدر غني بفيتامين سي، يعزز مناعة الجسم ويقلل من مدة المرض.

الطماطم: تحتوي على الليكوبين الذي له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

كيف تستفيد من هذه الفواكه؟

تناولها طازجة: يمكنك تناول هذه الفواكه طازجة أو إضافتها إلى السلطات والعصائر.

عصير الفواكه: تحضير عصير من هذه الفواكه يعتبر مشروبًا منعشًا وفعالًا في تخفيف التهاب الحلق.

الغرغرة: يمكن استخدام عصير هذه الفواكه للغرغرة مما يساعد على تخفيف الألم والالتهاب.

نصائح إضافية للتخلص من التهاب الحلق:

شرب الكثير من السوائل الدافئة: مثل الشاي العشبي والمرق الدجاج.

الراحة الكافية: يساعد الجسم على الشفاء بشكل أسرع.

ترطيب الهواء: باستخدام مرطب الهواء لتجنب جفاف الحلق.

هذا وإن تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، مثل الليمون والبرتقال والطماطم، يمكن أن يكون جزءًا هامًا من خطة علاجك لالتهاب الحلق. تذكر أن هذه النصائح هي مكملة للعلاج الطبي، وفي حالة استمرار الأعراض يجب استشارة الطبيب.