ريال مدريد يطبق سياسة “الصمت” تجاه حفل الكرة الذهبية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - قرر ريال مدريد تطبيق “قانون الصمت” فيما يتعلق بجائزة الكرة الذهبية، وفقاً لما كشفه تقرير صحفي..

وقاطع ريال مدريد حفل البالون دور الذي نظمته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، احتجاجاً على خسارة فينيسيوس جونيور لجائزة الكرة الذهبية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، لا يوجد أحد من النادي سيتحدث عن الكرة الذهبية أو الحفل، كما لن يتم نشر أي شيء عن الجوائز التي فاز بها النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يمكن للاعبين التحدث عن ذلك عبر حساباتهم الشخصية، لكن النادي لن يفعل ذلك.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد توج بجائزة أفضل فريق جماعي في عام 2024، كما فاز مدربه كارلو أنشيلوتي بجائزة مدرب العام.