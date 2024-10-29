تطورات جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة المصرية، نجاح المساعي بشأن إنهاء أزمة ثلاثي الزمالك، والذين تم إيقافهم في الإمارات.

وكانت محكمة أبو ظبي أصدرت، اليوم الثلاثاء، قراراً بحبس الثلاثي (عبد الواحد السيد، نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي) لمدة شهر مع تغريم كل منهم بمبلغ 200 ألف درهم إماراتي، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأكد الشاذلي نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز هناك.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازاً على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.