نشكركم على متابعتكم خبر 54 مليار ودائع جديدة لأجل “3 أشهر” في بنوك الإمارات خلال 5 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة “لأجل 3 أشهر” بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب “وام”، أظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 659.01 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنمو بنسبة 8.9 في المائة.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 90.9 في المائة من الودائع لأجل ثلاثة أشهر أو ما قيمته 598.9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 9.1 في المائة أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.

واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل “أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور” بقيمة 18.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى ليصل رصيدها إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ارتفاعاً من 205.4 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 8.6 في المائة.

وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل “أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور” نحو 89.9 في المائة بما قيمته 204.8 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 22.8 مليار درهم بنسبة تعادل 10.1في المائة.

واجتذبت الودائع لأجل “أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً ” نحو 15.2 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 275.89 مليار درهم في نهاية مايو المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع ناهز 6 في المائة.

وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل “أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهراً” بنحو 92.2 في المائة تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 7.8 في المائة تعادل 21.42 مليار درهم.

وسجلت الودائع لأجل “أكثر من 12 شهراً” نحو 44.48 مليار درهم في نهاية مايو الماضي لترتفع بنسبة 0.52 في المائة أو ما يعادل 230 مليون درهم مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.

ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 94.1 في المائة أو ما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9 في المائة بما قيمته 2.63 مليار درهم.