الدوري البلجيكي (14): جينت يستقبل ستاندر دو لياج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - يلعب سيركل بروج وضيفه أندرلخت، اليوم، الأحد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، يلتقي جينت مع ستاندر دو لياج الساعة 18:00، وسانت جيلواز مع جينك الساعة 29:30، ويختتم فريقا بيرشكوت وكلوب بروج مباريات هذه المرحلة الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في الجلو (14)

رويال شارلروا × فيستيرلو 1-0

ديندر × أود لوفين 1-1

كورتريك × رويال أنتويرب 1-2

سينت ترويدنس × ميشيلن 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك:31 نقطة

2- رويال أنتويرب: 26 نقطة

3- كلوب بروج: 24 نقطة

4- ميشيلن: 21 نقطة

5- أندرلخت: 20 نقطة