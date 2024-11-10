نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (14): جينت يستقبل ستاندر دو لياج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - يلعب سيركل بروج وضيفه أندرلخت، اليوم، الأحد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم.
اليوم أيضاً، يلتقي جينت مع ستاندر دو لياج الساعة 18:00، وسانت جيلواز مع جينك الساعة 29:30، ويختتم فريقا بيرشكوت وكلوب بروج مباريات هذه المرحلة الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في الجلو (14)
رويال شارلروا × فيستيرلو 1-0
ديندر × أود لوفين 1-1
كورتريك × رويال أنتويرب 1-2
سينت ترويدنس × ميشيلن 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك:31 نقطة
2- رويال أنتويرب: 26 نقطة
3- كلوب بروج: 24 نقطة
4- ميشيلن: 21 نقطة
5- أندرلخت: 20 نقطة