نشكركم على متابعتكم خبر أسباب الوخز في الجسم: جسدية ونفسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - الشعور بالوخز في الجسم هو أمر مزعج ويمكن أن يكون له أسباب متنوعة، تتراوح بين الأسباب البسيطة والطفيفة إلى الأسباب الأكثر خطورة. يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى فئتين رئيسيتين:
أسباب جسدية للوخز:
- اضطرابات الأعصاب:
- التهاب الأعصاب: قد يحدث بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو نقص فيتامينات معينة (مثل فيتامين ب12)، أو أمراض المناعة الذاتية.
- انضغاط الأعصاب: قد يحدث بسبب ضغط على العصب بسبب وضعية الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، أو بسبب انزلاق غضروفي، أو ورم.
- التصلب المتعدد: مرض مناعي ذاتي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.
- السكري: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب.
- اضطرابات الدورة الدموية:
- متلازمة رينود: اضطراب يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى الأصابع والأصابع.
- نقص الفيتامينات والمعادن: نقص فيتامينات مثل ب12 وحمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عصبية.
- الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب الوخز كأثر جانبي.
- الحمل: التغيرات الهرمونية والضغط على الأعصاب قد تسبب الوخز.
- الإصابات: الإصابات مثل الكسور أو الالتواءات قد تضغط على الأعصاب وتسبب الوخز.
أسباب نفسية للوخز:
- القلق والتوتر: يمكن أن يؤدي القلق والتوتر إلى أعراض جسدية مثل الوخز والخدر.
- الاكتئاب: قد يسبب الاكتئاب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية، بما في ذلك الوخز.
متى يجب استشارة الطبيب؟
يجب عليك استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبًا بأعراض أخرى مثل:
- ضعف العضلات
- فقدان التوازن
- صعوبة في المشي
- تغير في البول أو البراز
- الحمى
- فقدان الوزن غير المبرر