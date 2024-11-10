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أسباب الوخز في الجسم: جسدية ونفسية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - الشعور بالوخز في الجسم هو أمر مزعج ويمكن أن يكون له أسباب متنوعة، تتراوح بين الأسباب البسيطة والطفيفة إلى الأسباب الأكثر خطورة. يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى فئتين رئيسيتين:

أسباب جسدية للوخز:

  • اضطرابات الأعصاب:
    • التهاب الأعصاب: قد يحدث بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو نقص فيتامينات معينة (مثل فيتامين ب12)، أو أمراض المناعة الذاتية.
    • انضغاط الأعصاب: قد يحدث بسبب ضغط على العصب بسبب وضعية الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، أو بسبب انزلاق غضروفي، أو ورم.
    • التصلب المتعدد: مرض مناعي ذاتي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.
    • السكري: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب.
  • اضطرابات الدورة الدموية:
    • متلازمة رينود: اضطراب يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى الأصابع والأصابع.
  • نقص الفيتامينات والمعادن: نقص فيتامينات مثل ب12 وحمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عصبية.
  • الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب الوخز كأثر جانبي.
  • الحمل: التغيرات الهرمونية والضغط على الأعصاب قد تسبب الوخز.
  • الإصابات: الإصابات مثل الكسور أو الالتواءات قد تضغط على الأعصاب وتسبب الوخز.

أسباب نفسية للوخز:

  • القلق والتوتر: يمكن أن يؤدي القلق والتوتر إلى أعراض جسدية مثل الوخز والخدر.
  • الاكتئاب: قد يسبب الاكتئاب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية، بما في ذلك الوخز.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب عليك استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبًا بأعراض أخرى مثل:

  • ضعف العضلات
  • فقدان التوازن
  • صعوبة في المشي
  • تغير في البول أو البراز
  • الحمى
  • فقدان الوزن غير المبرر
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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