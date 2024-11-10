نشكركم على متابعتكم خبر أسباب الوخز في الجسم: جسدية ونفسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - الشعور بالوخز في الجسم هو أمر مزعج ويمكن أن يكون له أسباب متنوعة، تتراوح بين الأسباب البسيطة والطفيفة إلى الأسباب الأكثر خطورة. يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى فئتين رئيسيتين:

أسباب جسدية للوخز:

اضطرابات الأعصاب: التهاب الأعصاب: قد يحدث بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو نقص فيتامينات معينة (مثل فيتامين ب12)، أو أمراض المناعة الذاتية. انضغاط الأعصاب: قد يحدث بسبب ضغط على العصب بسبب وضعية الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، أو بسبب انزلاق غضروفي، أو ورم. التصلب المتعدد: مرض مناعي ذاتي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. السكري: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب.

اضطرابات الدورة الدموية: متلازمة رينود: اضطراب يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى الأصابع والأصابع.

نقص الفيتامينات والمعادن: نقص فيتامينات مثل ب12 وحمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عصبية.

نقص فيتامينات مثل ب12 وحمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عصبية. الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب الوخز كأثر جانبي.

بعض الأدوية قد تسبب الوخز كأثر جانبي. الحمل: التغيرات الهرمونية والضغط على الأعصاب قد تسبب الوخز.

التغيرات الهرمونية والضغط على الأعصاب قد تسبب الوخز. الإصابات: الإصابات مثل الكسور أو الالتواءات قد تضغط على الأعصاب وتسبب الوخز.

أسباب نفسية للوخز:

القلق والتوتر: يمكن أن يؤدي القلق والتوتر إلى أعراض جسدية مثل الوخز والخدر.

يمكن أن يؤدي القلق والتوتر إلى أعراض جسدية مثل الوخز والخدر. الاكتئاب: قد يسبب الاكتئاب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية، بما في ذلك الوخز.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب عليك استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبًا بأعراض أخرى مثل: