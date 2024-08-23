نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تنجز مشروع تطوير المضمار الجبلي في حتا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أنجزت بلدية دبي مشروع تطوير مضمار حتا للدراجات الجبلية ومسار المشي، والذي يُعدّ أطول مسار من نوعه في الدولة، حيث يضم 21 مساراً للدراجات بطول 53 كم، و17 مساراً للمشي بطول 33 كم، إضافة إلى 9 جسور خشبية، و14 استراحة ومرافق خدمية متكاملة على امتداد المسارات الجبلية.

وبحسب “وام”، سيسهم المشروع الذي يعتبر من أبرز مبادرات بلدية دبي في حتا، في جعلها من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في المنطقة.

وتنقسم المسارات إلى أربعة مستويات من حيث الصعوبة وتشمل؛ الأخضر، والأزرق، والأحمر، والأسود، حيث يضمّ المسار الأخضر 4 مسارات للدراجات ومثلها للمشي، ويضم الأزرق 6 مسارات للدراجات، و3 للمشي، فيما يضمّ الأحمر 8 مسارات للدراجات و6 للمشي، والمسار الأسود 3 مسارات للدراجات و4 للمشي.

وأكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن مشروع تطوير المضمار الجبلي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والرامية لرفع مستوى جَودة الحياة وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والأكثر نشاطاً وصحةً على مستوى العالم عبر تنفيذ حزمةً من المشاريع الحيوية التي تخدم منطقة حتا، وتُرسّخ موقعها كمقصد سياحي رائد على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف أن البلدية نفذت عمليات تطوير المضمار الجبلي في حتا وفق أعلى المواصفات العالمية والتي تراعي أقصى معايير السلامة والأمان، كما عملت على تجهيز بنيته التحتية؛ لتكون ملائمة لإقامة المسابقات والفعاليات الدولية، إضافةً إلى تعزيز كفاءة المرافق والخدمات العامة الداعمة للسياحة في منطقة حتا.

ونفذت بلدية دبي خطة تطويرية شاملة للأعمال ضمن المشروع في وقتٍ قياسي استغرق عشرة أشهر، حيث شملت في مرحلتها الأولى تنفيذ أعمال صيانة لمسارات المشي والدراجات الجبلية القائمة وزيادة أطوالها، ونفذت أعمال صيانة شاملة لكافة الجسور القائمة.

وضمّت المرحلة الثانية إنشاء الاستراحات والمرافق الخدمية المتكاملة على امتداد المسارات وفي مواقع مختلفة، فضلاً عن أعمال توريد وتركيب 176 لوحة إرشادية و650 علامة توجيهية، تساعد الدرّاجين على خوض تجربة متميزة وآمنة في مسار حتا الجبلي.

ويمرّ مضمار حتا الجبلي بمجموعة متنوعة من التضاريس والمناظر الطبيعية المختلفة، بما في ذلك المسارات الصخرية والمناطق الجبلية، والقمم الوعِرة والوديان والمناظر البانورامية التي تقدم تجربة استثنائية تتيح لرواد المضمار الاستمتاع بطبيعة حتا الفريدة من نوعها على مستوى الدولة.