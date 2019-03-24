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يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى الفترة المقبلة، وهو من الأبراج الترابية التى يتصف مواليدها العصبية والاندفاع بسهولة، ومن مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس.
ميريام فارس
حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى
لا تستسلم لضغوط العمل، واستغل ما لديك من طاقة حتى تثبت نفسك وتحصل على مزيد من الترقيات بمجهودك الشخصى.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى
علاقتك بشريك حياتك سوف تشهد فترة غير مستقرة يحدث فيها الكثير من المشاكل بينكما، فلا تتسرع فى اتخاذ القرارات وفكر جيدًا حتى لا تخسر علاقتك به.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى
عليك أن تتبع نظام رجيم يضعه لك الدكتور المختص، فاتباعك لأنظمة عن طريق البحث على شبكة الانترنت قد تأتى فى كثير من الأحيان بنتيجة عكسية.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة
تتعرف على أصدقاء جدد، تخرج معهم طاقتك وتستمتع بوقت مميز معهم، تحطم من خلالهم روتين يومك الممل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم الاثنين 25/3/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فترة غير مستقرة عاطفيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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