المنتخب الوطني للطيران الشراعي يواصل معسكره الداخلي بالمدينة الرياضية بولاية المصنعة

استعدادا لدورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمسقط

تواصل اللجنة العمانية للرياضات الجوية الإشراف على معسكر المنتخب الوطني للطيران الشراعي، الذي تم تشكيله مؤخرًا من أجل إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ مسقط 2025م والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 الى 11 ابريل المقبل بسلطنة عمان بإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العمانية، حيث يخضع المنتخب الوطني للطيران الشراعي لمعسكر داخلي مغلق في المدينة الرياضية بولاية المصنعة لمدة أسبوعين، حيث واصل تدريباته على مدى أسبوعين بوجود المدرب الإيطالي رافائيل بينيتي، الى جانب الجهازين الفني والإداري، حيث يكثف المدرب تدريباته الصباحية والمسائية من خلال التدريبات النظرية والعملية وعمل تمارين مستمرة من أجل صقل مهارات اللاعبين، ويتكون المنتخب الوطني من خمسة لاعبين بالإضافة الى مدرب وطني ومدير فني ومدير إداري.

مشاركات دولية

أوضح الدكتور أحمد زاهر العلوي رئيس اللجنة العمانية للرياضات الجوية: الى أن اللجنة ومنذ تشكيلها سعت الى إيجاد قاعدة متينة للانطلاق منها في حدود اختصاصاتها والرياضات التي يمكن ان تمارس في السلطنة مع البحث عن المواهب الشابة والتي تمتلك الكفاءة والرغبة في ممارسة الرياضة وتمثيل سلطنة عمان في المحافل الدولية، حيث يتركز اهتمام اللجنة على اربع رياضات جوية وهي الطيران الشراعي، الطيران الورقي، طائرات الدرون، والطائرات اللاسلكية، حيث قمنا بتشكيل منتخب للطيران الشراعي بهدف المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ مسقط 2025م بعد اختياره بعناية من قبل اللجنة العمانية وخضع خلال الأيام الماضية لمعسكر مغلق بالمدينة الرياضية بولاية المصنعة تحت اشراف مدرب دولي من إيطاليا وهو المدرب رافائيل بينيتي بوجود الجهازين الإداري والفني من الشباب ذات الكفاءة المعرفة بهذه الرياضة وهذا المعسكر كان له دور كبير في تحفيز اللاعبين واعطائهم جرعات من التدريبات المهمة ولمسنا تطور ملحوظ في أداء المنتخب مما جعلنا نفتخر بالمستوى الذي وصل له وهذا أول مشوار له سيكون بين أرضه وجمهوره وتجربة أولى الجميع ينتظرها، كما قمنا بتوفير مظلات خاصة للاعبين أثناء البطولة من نوع مخصص لمثل هذه المنافسات سيشاهدها الجمهور ويستمتع بها.

دعم مستمر

وتحدث حسين بن عيسى الفيروز عضو اللجنة العمانية للرياضات الجوية قائلا: تعد الرياضات الجوية من الرياضات التي بدأت في الانتشار بشكل سريع على مستوى المنطقة، ومن هنا جاء اهتمام سلطنة عمان بهذه الرياضة ومن خلال تشكيل اللجنة العمانية للرياضات الجوية عزز من وجود اللعبة وتشكيل منتخباتها وها هو اول منتخب عمان للطيران الشراعي يظهر كما رسم له بعد اختياره من منتسبي الفرق الأهلية بشكل دقيق وشفاف تحت اشراف حكم دولي بريطاني تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي للطيران الشراعي والمايكرولايت

مهارات عالية

وقال مدرب المنتخب الوطني يعقوب بن سليمان الحوسني: حقيقة على الرغم من بعض الصعوبات في التمارين خصوصا في شهر رمضان وعلى فترتين الصباحية بعد الظهر إلا أن اللاعبين لديهم رغبة وإصرار على مواصلة التمارين بما يحقق تنفيذ خطة المعسكر التدريبي بشكل كامل، وهذا ما أسعدنا جميعا بما فينا المدرب الإيطالي رافائيل بينيتي، وساهم هذا الحماس في إعطاء جرعات إضافية من التمارين بما يتناسب مع مستوى اللاعبين وهم أصحاب مهارات عالية بعد اختيارهم بعناية.