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السفارة المصرية فى لشبونة تنظم لقاء مع الجالية المصرية

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السفارة المصرية فى لشبونة تنظم لقاء مع الجالية المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - نظمت السفارة المصرية في البرتغال لقاء للجالية المصرية المقيمة في لشبونة يوم ٢٥ مارس الجاري وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، حضره عدد من المصريين العاملين، والطلاب الدارسين في البرتغال، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

مثل اللقاء فرصة لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية, وبعضهم البعض، والاستماع لأية استفسارات أو ملاحظات لديهم. كما قامت السفارة باستعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل التواصل مع أبناء الجالية ودعم الجاليات المصرية في الخارج، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات القنصلية المختلفة، والمبادرات التي تطلقها الحكومة المصرية للمواطنين المصريين في الخارج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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