الدفاع الروسية: قوات كييف تواصل انتهاك الاتفاق واستهداف مواقع الطاقة الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - أعلنت الدفاع الروسية استمرار القوات الأوكرانية باستهداف مواقع الطاقة الروسية رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة، حيث هاجمت موقعين بمقاطعة بريانسك والقرم.

"هاجمت قوات كييف مساء الـ26 من مارس بمسيرة موقعا تابعا لشركة "بريانسك إينيرغو" للطاقة، كما استهدف القصف المدفعي الأوكراني صباح اليوم خطوط التوتر العالي بمنطقة كليموفسكي بمقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا ما أدى لانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت مساء أمس طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة رأس تارخانكوت بشبه جزيرة القرم، وكان هدفها محطة تحت أرضية لتخزين الغاز.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس عن خروقات أخرى نفذتها قوات كييف واستهدفت مواقع للطاقة في 25 مارس على الرغم من إعلان فلاديمير زيلينسكي عن قبول الاتفاقيات المبرمة في محادثات الرياض يوم 24 مارس.

وشدد بيان الدفاع الروسية على أن "نظام كييف، من خلال استمراره في الإضرار بالبنية المدنية للطاقة في روسيا، يبذل في الواقع كل ما بوسعه لتعطيل الاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن الإجراءات المرحلية لتسوية النزاع الأوكراني".

وأعلن الكرملين في بيان أصدره حول نتائج المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض يوم الاثنين الماضي 24 مارس، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي البلدين بشأن حظر الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما، اعتبارا من 18 مارس 2025، مع إمكانية تمديد الاتفاقية والانسحاب منها في حالة عدم امتثال أحد الطرفين.

من جانبه، أكد البيت الأبيض في بيانين منفصلين أن الولايات المتحدة اتفقت مع كل من روسيا وأوكرانيا على "وضع تدابير لتنفيذ الاتفاقات.. بشأن حظر الضربات ضد منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".