في الطريق إلى كأس العالم.. منتخبنا يقتنص فوزا ثمينا من الكويت

نجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في اقتناص انتصار ثمين من أرض الكويت ليبقي حظوظه قائمة في إمكانية التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026. وتغلب منتخبنا على مضيفه الكويت 1-0 في المرحلة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وسجّل عصام الصبحي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة والخمسين. ورفع منتخبنا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع بينما توقف رصيد الكويت عند خمس نقاط. وهذا الانتصار الثالث لمنتخبنا في الدور الحاسم مقابل تعادل وأربع خسائر بينما فشل المنتخب الكويتي في تحقيق أي انتصار مكتفياً بخمسة تعادلات وثلاث خسائر.

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