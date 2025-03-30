اختتام بطولة اجلوا الرمضانية الثانية وسط حضور جماهيري

متابعة عبدالعزيز الزدجالي

اختتمت مساء أمس بطولة اجلوا الرمضانية في نسختها الثانية، تحت رعاية الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري، الرئيس التنفيذي لشركة “الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية”، وبحضور نخبة من شركاء الشركة يتقدمهم نائب الرئيس التنفيذي المحامي ماجد بن عامر الحارثي والمحامي موسى علي العامري، إلى جانب موظفي الشركة، وسط حضور جماهيري كبير أضفى أجواء حماسية على الحدث.

شهدت ختام البطولة مجموعة من المباريات التي عكست روح المنافسة والإثارة بين الفرق المشاركة. انطلقت المنافسات بمباراة جمعت بين موظفي الشركة، حيث أظهر اللاعبون مستويات مميزة وروحاً رياضية عالية، ما أضفى على المباراة طابعاً تنافسياً ممتعاً.

تلا ذلك لقاء وُصف بأنه من أبرز محطات البطولة، جمع بين مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الإعلاميين في المباراة الاستعراضية ، حيث قدم الفريقان أداءً رائعاً أشعل حماس الجمهور، وانتهت المباراة بفوز فريق مشاهير السوشيال ميديا بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة.

أما مسك ختام البطولة، فكان بالمباراة النهائية التي جمعت بين فريق الاتفاق وفريق شباب جبروه، حيث تميزت المباراة بندية عالية وتنافس كبير، وانتهت بتتويج فريق الاتفاق بطلاً للنسخة الثانية من البطولة.

وتأتي بطولة اجلوا الرمضانية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركة في خطوة تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والتواصل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك. وقد حظيت البطولة بمتابعة واسعة من الجمهور

واختتمت الفعالية بتوزيع الجوائز وكأس بطولة على الفرق الفائزة وتكريم المشاركين، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية هذه المبادرات التي تجمع بين الترفيه وتعزيز العلاقات المجتمعية، مما يؤكد على دور الشركة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية الهادفة.