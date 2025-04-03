العالم اليوم - أسواق آسيا تنهار بعد "يوم التحرير" التجاري لترامب

انتم الان تتابعون خبر أسواق آسيا تنهار بعد "يوم التحرير" التجاري لترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 05:18 صباحاً - انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأميركية مع مستهل تعاملات الخميس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السلع من مختلف أنحاء العالم.

وانخفض مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة تزيد عن 3.4 بالمئة، لكنه تعافى قليلا. وكان منخفضا بنسبة 2.9 بالمئة عند نحو 34699.

وقال ترامب إنه فرض "رسوما جمركية متبادلة" بنسبة 24 بالمئة على اليابان، واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

كما تعرضت كوريا الجنوبية، وهي أيضا حليف للولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة. وهبط مؤشر كوسبي المرجعي بنسبة 1.9 بالمئة بعد الافتتاح، ليصل إلى 2459.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 7793.

وفي فيتنام، هوت بورصة هانوي بأكثر من 5 بالمئة مدفوعة برسوم ترامب الجمركية

أما العقود المستقبلية لمؤشر إس آند بي 500 فانخفضت بنسبة 3 بالمئة، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي 2 بالمئة، مما ينذر بخسائر محتملة عندما تعود الأسواق الأميركية إلى العمل يوم الخميس.

وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت يوما مضطربا آخر يوم الأربعاء قبل إعلان ترامب عن رسومه الجمركية المعروفة بـ "يوم التحرير".