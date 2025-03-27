السعودية تدعو لتحرى رؤية هلال شوال السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - وجهت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال ، مساء يوم السبت المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، دعت المحكمة العليا في بيان لها، مـ من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة، عن أملها بمن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.